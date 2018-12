ബെംഗളൂരു: മദ്യം വാങ്ങാന്‍ പണം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇരുപതുകാരന്‍ അമ്മയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കര്‍ണാടകയിലെ സദാശിവനഗറില്‍ ഡിസംബര്‍ ആറിനാണ് സംഭവം. ഉത്തംകുമാറിന് മദ്യം വാങ്ങാന്‍ പണം നല്‍കാന്‍ അമ്മ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. തര്‍ക്കം കലശലായപ്പോള്‍ ഉത്തംകുമാര്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Sadashivanagar, #Bengaluru: Uttam Kumar a 20-year-old man allegedly tried to set ablaze his mother for not giving him money to buy alcohol. The woman has been admitted to hospital. Case registered, Kumar is on the run. pic.twitter.com/9Sr5nqalGg — ANI (@ANI) 9 December 2018