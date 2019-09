മാള: പത്തൊമ്പതുകാരിയെ നിരവധിപേര്‍ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ അന്നമനട സ്വദേശികളായ ദമ്പതിമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. വാഴേലിപറമ്പില്‍ അനീഷ് കുമാര്‍ (45), ഭാര്യ നീതു (33) എന്നിവരെയാണ് ജില്ല റൂറല്‍ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ ഡിവൈ.എസ്.പി. പി. പ്രദീപ്കുമാര്‍ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 11 പേരുള്‍പ്പെട്ട സെക്സ് റാക്കറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

വാട്സ് ആപ്പ് വഴി ചന്ദ്രന്‍ എന്നയാളെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീടാണ് ചന്ദ്രനും ദമ്പതിമാരും ചേര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ അങ്കമാലി അത്താണിയിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പലതവണ പലരും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി മൊഴിനല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി കഴിഞ്ഞ 28-ന് ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തി. ആശുപത്രിയിലെത്തി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഇനിയും പ്രതികളെ പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ദമ്പതിമാരെ അന്വേഷണസംഘം തന്ത്രപൂര്‍വം ചാലക്കുടി ഡിവൈ.എസ്.പി. ഓഫീസിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

മാള സി.ഐ. വി. സജിന്‍ ശശി, എസ്.ഐ. അനില്‍കുമാര്‍, എ.എസ്.ഐ. ജോണ്‍സണ്‍, സി.പി.ഒ.മാരായ റോയ് പൗലോസ്, മൂസ, സതീശന്‍, തോമസ്, ഷീബ, സുനില്‍ എന്നിവരും അന്വേഷണസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

