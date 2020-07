മല്ലപ്പള്ളി (പത്തനംതിട്ട): സാമൂഹികമാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പത്തൊൻപതുകാരിയെ ബൈക്കിൽ തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളത്തെത്തിച്ച് അഞ്ചുദിവസം പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ. പട്ടാമ്പി നാഗലശ്ശേരി നെല്ലിക്കാതിരി കല്ലടോത്ത് ലത്തീഫ് സെയ്തുമുഹമ്മദി(39)നെയാണ് കീഴ്വായ്പൂര് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി.ടി.സഞ്ജയ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

രണ്ടാംവർഷ ബിരുദവിദ്യാർഥിനിയെ ഷെയർചാറ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് പ്രണയം നടിച്ചാണ് വശത്താക്കിയത്. അവിവാഹിതനാണെന്നും 26 വയസ്സേയുള്ളൂവെന്നും ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് ജൂലായ് ആറിന് ബൈക്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ നാട്ടിലെത്തിയ ഇയാൾ, അടുത്ത സ്ഥലമായ മല്ലപ്പള്ളിവരെ പോകാമെന്നുപറഞ്ഞാണ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയത്. എന്നാൽ, കോട്ടയത്തേക്കും തുടർന്ന് കുന്നംകുളത്തേക്കുമാണ് പോയത്. ഇടയ്ക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ വാങ്ങി സിം കാർഡ് നശിപ്പിച്ചു.

ഫോൺവഴിമാത്രം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ഹെൽമെറ്റുെവച്ചാണ് വണ്ടിയോടിച്ചിരുന്നത്.

കുന്നംകുളത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളിൽ വാടകവീട്ടിലെത്തി ഹെൽമെറ്റ് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് ഇയാളെ നേരിൽ കാണുന്നത്. ആരും തിരക്കിവരാതിരിക്കാൻ, വീട്ടിലേക്കും കീഴ്വായ്പൂര് പോലീസ്സ്റ്റേഷനിലേക്കും ലത്തീഫിന്റെ ഫോണിൽനിന്ന് വിളിപ്പിച്ച് നാളെ വരുമെന്നറിയിച്ചു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണിത് ചെയ്യിച്ചത്.

ഇയാൾ പുറത്തുപോകുന്ന സമയത്ത് വാതിൽ പൂട്ടുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് സൗകര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ, ചതിയിൽപ്പെട്ട കാര്യവും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നും അമ്മാവന് പെൺകുട്ടി സന്ദേശമയച്ചു. സുൽത്താൻ എന്നപേരിൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഷെയർചാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഇയാൾ സുന്ദരനും സമ്പന്നനുമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയത്.

Content Highlights:19 year old girl kidnapped and raped by share chat lover