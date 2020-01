ഭദോഹി (യു.പി): അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നവവധുവിനെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദിവസങ്ങളോളം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഭദോഹിയിലാണ് സംഭവം. വിശാല്‍ സരോജ് എന്നയാള്‍ സംഭവത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് യുവതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. ഭര്‍ത്തൃവീട്ടിലായിരുന്ന യുവതിയെ ഗ്രാമവാസിയായ സരോജ് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബദോഹിയിലെ സരോജിന്റെ കൃഷിയിടത്തിനു സമീപത്തെ മുറിയില്‍ യുവതിയെ ബന്ദിയാക്കി അഞ്ച് ദിവസത്തോളം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച യുവതിയുടെ ഭര്‍തൃവീട്ടുകാര്‍ യുവതിയുടെ സുഖമില്ലാത്ത അമ്മയെ കാണാനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് യുവതി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ സരോജ് ബന്ദിയാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് യുവതിയെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. യുവതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി തുടരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

