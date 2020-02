ജല്‍ന: അമ്മാവന്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച പതിനേഴുകാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് 24 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജല്‍നയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ജനുവരി 14നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ യുവാവ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് വിവിധയിടങ്ങളിലായി താമസിപ്പിച്ച് ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി. പെണ്‍കുട്ടിയെ ഒരു മുറിയിലാക്കി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ ശേഷമാണ് ഇയാള്‍ പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നത്.

പോലീസ് കണ്ടെത്താതിരിക്കാനാണ് ഇയാള്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ മാറി മാറി താമസിച്ചിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥലം മാറുന്നതിനായി ഔറംഗാബാദിലെ ബസ്സ്റ്റോപ്പില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും സംഭവം പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി.

സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

