മുണ്ടക്കയം: പീഡിപ്പിച്ചശേഷം പതിനേഴുകാരിയുടെ മാല കവര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ യുവാവ് പോലീസ് പിടിയിലായി. പുഞ്ചവയല്‍ 504 കോളനിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഉപ്പുതറ ചെമ്പേരില്‍ പ്രശാന്ത് സാന്റോ (ചക്കര-20) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പ്രശാന്ത് അപഹരിച്ച മാല പണയംവയ്ക്കാന്‍ സഹായിച്ച സുഹൃത്ത് കോരൂത്തോട് കുഴിമാവ് ഐനിപ്പള്ളി സതീഷ് സജിയും (20) പിടിയിലായി. കോരൂത്തോട്ടിലെ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തില്‍ മാല പണയപ്പെടുത്തി ലഭിച്ച 19,500 രൂപ ഇരുവരും പങ്കിട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. മുണ്ടക്കയം പോലീസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വി.ഷിബുകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാലയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

പുഞ്ചവയലിലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനം തകര്‍ത്ത് മോഷണം നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസും പ്രശാന്തിനെതിരേയുണ്ട്. ഇരുവരെയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

