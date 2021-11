ബെംഗളൂരു: അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യുവാവിനെ 17-കാരന്‍ കൊന്നു. കര്‍ണാടകയിലെ കലബുറഗി ദെഗലമാഡി ഗ്രാമത്തിലെ രാജ്കുമാറാണ്(37) കൊല്ലപ്പട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ 17-കാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് 17-കാരന്റെ അച്ഛനെ രാജ്കുമാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിലായിരുന്ന ഇയാള്‍ അടുത്തിടെയാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്. ഇതിനുശേഷം 17-കാരന്റെ വീട്ടിലെത്തി രാജ്കുമാര്‍ നിരന്തരം ഭീഷണി മുഴക്കി. തന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കുടുംബത്തെയൊന്നാകെ വകവരുത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി.

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയും മദ്യപിച്ചെത്തിയ രാജ്കുമാര്‍ 17-കാരന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരേ ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇതോടെയാണ് 17-കാരന്‍ രാജ്കുമാറിനെ ആക്രമിച്ചത്. യുവാവിനെ പിടിച്ചുതള്ളിയിട്ട ശേഷം വലിയ കല്ല് തലയിലേക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ട രാജ്കുമാര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ പതിവായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നയാളാണെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അനുസരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു രാജ്കുമാറിന്റെ ആവശ്യം. ഒരുകാര്യവുമില്ലാതെ നാട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും പതിവായിരുന്നു.

Content Highlights: 17 year old boy killed his fathers murderer in karnataka