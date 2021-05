ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ കോവിഡ് കർഫ്യൂ ലംഘിച്ചതിന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 17-കാരൻ മരിച്ചു. പോലീസുകാരുടെ മർദനത്തെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. സംഭവം വിവാദമായതോടെ രണ്ട് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

ഉന്നാവിലെ ബംഗാർമുവിൽ വീടിന് മുന്നിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റിരുന്ന 17-കാരനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കർഫ്യൂ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച കുട്ടിയെ പോലീസുകാർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായതോടെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ ഒരു ഹോം ഗാർഡിനെയും രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉന്നാവ് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

