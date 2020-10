പാലക്കാട്: വിദ്യാർഥിനിയെയും ആൺസുഹൃത്തിനെയും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അപ്പുപ്പിള്ളയൂർ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെയും ചെട്ടിക്കളം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടിയെയുമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവർക്കും 17 വയസ്സാണ് പ്രായം.

എലപ്പുള്ളി ചെട്ടിക്കളത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിലാണ് ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു.

ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഇത് വീട്ടിലറിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും പാലക്കാട് കസബ എസ്.ഐ. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് ദുരൂഹതകളില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ കണ്ടെത്തലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ തുടർനടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)



Content Highlights:17 year old boy and girl found dead in palakkad