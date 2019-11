കൊല്‍ക്കത്ത: 17കാരനെ ആറംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളയടിച്ചശേഷം പ്രകൃതിവിരുദ്ധപീഡനത്തിനിരയാക്കി. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഖിദ്ദേര്‍പുരിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് 17 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയെ കാറിലെത്തിയ ആറംഗസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. വാഹനത്തിലേക്ക് ബലമായി കയറ്റിയ സംഘം കുട്ടിയെ ഓടുന്ന വാഹനത്തില്‍ വെച്ച് പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനും ഇരയാക്കി. ഒരു മണിക്കൂറോളം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചശേഷം കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളി മാലയും 17,000 രൂപയും കവര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് അവശനായ കുട്ടിയെ റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കള്‍ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയില്‍ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിരവധി മുറിവുകള്‍ കണ്ടെത്തി. ലൈംഗികപീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ളതായും പരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമായി.

സംഭവത്തില്‍ മറ്റു പ്രതികള്‍ക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

