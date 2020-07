മയ്യിൽ(കണ്ണൂർ): പ്രണയം നടിച്ച് പത്തുമാസം മുമ്പ് 16-കാരിയെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച മയ്യിൽ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ. കടൂർ നിരന്തോടിലെ അഷിത്ത് പാലി (20)നെയാണ് കർണാടകയിലെ ബൽത്തങ്ങാടിക്ക് സമീപത്തെ നൂചിഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് വളപട്ടണം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. കൃഷ്ണനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വളപട്ടണം പോലീസ് പരിധിയിൽനിന്ന് പെൺകുട്ടിയ കാണാതായതുമുതൽ അന്വേഷണസംഘം അഷിത്ത് പാലിനെ സംശയിച്ച് ചെന്നൈ, കോടമ്പാക്കം, ബെംഗളൂരു, പളനി, ഗുരുവായൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. സൂചനകളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവാവിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ഫോൺവിളികൾ പരിശോധിച്ചതിലാണ് തെളിവുകൾ കിട്ടിയത്. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ടരലക്ഷം ഫോൺവിളികളാണ് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചത്.

ഒടുവിൽ അഷിത്തിന്റെ അച്ഛന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽനിന്ന് വന്ന ഫോൺവിളിയിലാണ് സൂചന കിട്ടിയത്. പെൺകുട്ടിയെയുംകൊണ്ട് തിരുപ്പതിയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ തിരുപ്പതി പോലീസിന്റെ മറ്റൊരു കേസിൽ അഷിത്ത് ജയിലിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി പെൺകുട്ടിയെയും കൂട്ടി കർണാടകയിലെത്തി റബ്ബർതോട്ടത്തിൽ ജോലിയെടുത്ത് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.

കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അഷിത്തിനെ 14 ദിവസത്തെ താത്‌കാലിക ജയിലായ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ പോയ സംഘവും പ്രതിയും പെൺകുട്ടിയും തിരിച്ചെത്തി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ്. അഷിത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർ പെൺകുട്ടിയെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് കൂട്ടുനിന്നതായി അന്വേഷണസംഘത്തിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തിൽ വളപട്ടണം എസ്.ഐ. ഷിജു, സി.പി.ഒ.മാരായ ബിജു, സിന്ധു, രമേശൻ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.

