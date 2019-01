ബീഹാര്‍: ബീഹാറിലെ ഗയയില്‍ പതിനാറുവയുസുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വീടിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

ഗയയില്‍ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു പതിനാറുകാരിയുടെ മൃതദേഹം തലവെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് വികൃതമാക്കിയും ആഴത്തില്‍ മുറിവേറ്റ നിലയിലുമായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം കഴിയുമ്പോഴാണ് സമപ്രായക്കാരിയായ മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അതേ സമയം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ചെന്നും കുറ്റവാളിയെ എത്രയും വേഗം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും മഗധ റെയിഞ്ച് ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിനയ്കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെതുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം പ്രകടനവും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ മാര്‍ച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

