ഹൈദരാബാദ്: 16 കാരിയെ വിവസ്ത്രയാക്കി ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ബ്ലെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച ശേഷം വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ യുവാവാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഹൈദരാബാദിലെ ഗാന്ധി നഗറില്‍ വ്യാഴാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പെണ്‍കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതിയെ പിടികൂടിയ നാടുകാര്‍ ഇയാളെ മര്‍ദിച്ച ശേഷമാണ് പോലീസിന് കൈമാറിയത്. ഇയാളുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സംഭവം നടന്ന പ്രദേശത്ത് യുവാക്കളില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

തട്ടികൊണ്ടുപോകല്‍, പോക്സോ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

Content Highlight:16 old girl naked , Cut With Blade and Filmed By Drug Addict