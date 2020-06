ചെന്നൈ: കുളിമുറിദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി യുവാക്കള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതില്‍ മനംനൊന്ത് സ്വയം തീകൊളുത്തിയ പതിനഞ്ചുകാരി മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി വെല്ലൂര്‍ ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. വെല്ലൂര്‍ തുത്തിപ്പെട്ട് സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടി പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയായിരുന്നു.

വീടിനോടുചേര്‍ന്നുള്ള, മുകള്‍ഭാഗം ശരിയായി മറച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുളിമുറിയില്‍ പെണ്‍കുട്ടി കുളിക്കുന്നതാണ് യുവാക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് ചിത്രീകരിച്ചത്. പിന്നീട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍വഴി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതികള്‍ കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ലൈംഗികമായി വഴങ്ങണമെന്നും പണം നല്‍കണമെന്നും പ്രതികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പെണ്‍കുട്ടി മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ പലയിടങ്ങളിലേക്കും കുട്ടിയെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വീട്ടില്‍ ആരുമില്ലാതിരുന്ന നേരത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് സ്വയം തീകൊളുത്തിയത്. ഇതുകണ്ട അയല്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍, പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തയാളുള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ത്തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആകാശ് (22), ഗണപതി (19) എന്നിവരും പതിനേഴുകാരനുമാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ ഫോണില്‍നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങള്‍ കളഞ്ഞിരുന്നു.

ഇത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും പരിശോധനകള്‍ക്കുമായി ഫോണ്‍ ഫൊറന്‍സിക് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ ജുവൈനല്‍ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights: 15 year old girl immolates herself after youths filming her bathing scene in tamilnadu, dies