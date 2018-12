പാലക്കാട്: ക്രിസ്മസ് പുതുവര്‍ഷ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ജില്ലയിലെത്തിച്ച ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍. പാലക്കാട് ടൗണ്‍ മഞ്ഞക്കുളി ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്. തമിഴ്‌നാട് തിരുപ്പൂര്‍ സ്വദേശി ഇബ്രാഹിം മകന്‍ ഹക്കീം ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളില്‍ നിന്ന് 750 ഗ്രാം കറുപ്പ് (ഓപ്പിയം) പിടികൂടി. ഇതിന് വിപണിയില്‍ 15 ലക്ഷത്തോളം വില വരുമെന്ന് എക്‌സൈസ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പാലക്കാട് എക്‌സൈസ് സ്‌പെഷല്‍ സ്‌ക്വാഡ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറും സംഘവും ഡെപ്യൂട്ടി എക്‌സൈസ് കമ്മീഷ്ണര്‍ വി.പി.സുലേഷ്‌കുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

പിടികൂടിയ ഒപ്പിയം

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തോളമായി നടത്തിയ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്നും കറുപ്പ് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് കോയമ്പത്തൂരില്‍ എത്തിച്ച ശേഷം ഇരുചക്ര വാഹത്തില്‍ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇബ്രാഹിം പിടിയിലാകുന്നത്. ഇരുചക്രവാഹനവും അധികൃതര്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

1 ഗ്രാമിന് 3000 രൂപ മുതല്‍ 4000 രൂപ വരെ വില ഈടാക്കിയാണ് കറുപ്പ് വില്‍പ്പന നടത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി നഗരങ്ങളില്‍ പുതുവത്സരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഡി.ജെ പാര്‍ട്ടി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് കറുപ്പ് കേരളത്തിലെത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പോപ്പി എന്ന ഒരു ഇനം സസ്യത്തിന്റെ കായയില്‍ നിന്നാണ് കറുപ്പ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. 25 ഗ്രാമില്‍ കൂടുതല്‍ ഓപ്പിയം കൈവശം മെയ്ക്കുന്നത് നിലവിലെ എന്‍ഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം 10 വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.

എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം.രാകേഷ്. എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ടി. രാജീവ്. പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസര്‍മാരായ എ. വിപിന്‍ദാസ്. സി. ജയചന്ദ്രന്‍, ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസര്‍മാരായ അണ്‍സൂര്‍ അലി, പി.അജിത്കുമാര്‍, കെ.പ്രസാദ്' സിവില്‍ എക്‌സൈസ് ഓഫീസര്‍മരായ എം.പ്രസാദ്.പി.ടി. പ്രീജു , എ.അഹമ്മദ് കബീര്‍, പി.ബിനു, ആര്‍.ശ്രീകുമാര്‍ ,പി ബി.ജോണ്‍സന്‍, ജഗ്ജിത്ത്, എ.കെ .അരുണ്‍ കുമാര്‍ വനിതാ സിവില്‍ എക്‌സൈസ് ഓഫിസറായ എം.സമിത എന്നിവരാണ് റെയ്ഡില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

