തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് പതിനാറുകാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ്. പെണ്‍കുട്ടിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. കേസില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ മഞ്ജുഷയ്ക്കും കാമുകന്‍ അനീഷിനുമെതിരെ കൊലകുറ്റം ചുമത്തി. ജൂണ്‍ 11നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നായിരുന്ന അമ്മയുടെ മൊഴി.

രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് നെടുമങ്ങാട് കരിപ്പൂരില്‍ നിന്ന് കാണാതായ പതിനാറുവയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ കാരാന്തറ ആര്‍.സി. പള്ളിക്കു സമീപത്തെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും കാമുകനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. വാടകവീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന മഞ്ജുവിനെയും മകളെയും ഒരാഴ്ചയായി കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി അമ്മൂമ്മ നെടുമങ്ങാട് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. നേരത്തേ നെടുമങ്ങാട് കരിപ്പൂരില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ നെടുമങ്ങാട് പറണ്ടോട് വാടകവീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു.

മകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മഞ്ജുവും കാമുകനും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മറുപടിയാണ് പോലീസിന് നല്‍കിയത്. ഇവരുടെ പെരുമാറ്റവും സംശയമുണ്ടാക്കി. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി.വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തപ്പോഴാണ് പെണ്‍കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരമറിയുന്നത്

Content HIghlights: 14 year old girl dead body found in well