തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ അയൽക്കാരനായ 14 വയസ്സുകാരൻ പിടിയിൽ. തമിഴ്നാട്ടിലെ പുതുക്കോട്ട ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് 14-കാരനെ പിടികൂടിയത്.

അയൽക്കാരനായ 14-കാരൻ കളിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി. മാസങ്ങളായി പീഡനം തുടർന്നുവരികയായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുവരും കളിക്കുന്നതിനിടെ 14-കാരൻ പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ നേരിട്ടുകണ്ടു.വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോളാണ് നേരത്തെയും പീഡിപ്പിച്ചതായി മനസിലായത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൺകുട്ടിയെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി പുതുക്കോട്ടയിലെ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

