കാണ്‍പുര്‍: പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 14 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗദ്ദംപുരിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്രാമത്തിലെ പുഴക്കരയില്‍ കാലികളെ മേയ്ക്കാന്‍ പോയ പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് 14 കാരന്‍ പീഡിപ്പിച്ചത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ കയറിപ്പിടിക്കുകയും പിന്നാലെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടി ഇക്കാര്യം മാതാപിതാക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കളാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

വൈദ്യപരിശോധനയില്‍ പെണ്‍കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് പോലീസ് 14 കാരനെ പിടികൂടിയത്. പോലീസെത്തും മുമ്പ് 14 കാരനെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ചിരുന്നു. 14 കാരനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ജുവനൈല്‍ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

