ഹൈദരാബാദ്: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പത്തുദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 36 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ അയല്‍വാസിയായ ഷേഖ് ജഹാംഗീറിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

പ്രദേശത്തെ ഡയറി ഫാമുകളില്‍നിന്നുള്ള പാല്‍ പാക്കറ്റുകള്‍ ശേഖരിച്ച് വില്‍പ്പന നടത്തുന്നവരാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍. സമീപത്തെ വീടുകളില്‍നിന്ന് പാലിന്റെ പണം വാങ്ങാനായി കുട്ടിയെയാണ് ഇവര്‍ അയച്ചിരുന്നത്. അയല്‍വാസിയായ ജഹാംഗീറും ഇവരുടെ കൈയില്‍നിന്ന് പാല്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പാലിന്റെ പണം വാങ്ങാനെത്തിയ കുട്ടിയെ ഇയാള്‍ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്.

പത്തുദിവസത്തോളം ഇയാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൊഴി. സംഭവം പുറത്തുപറയാതിരിക്കാന്‍ പാലിന്റെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം നൂറോ ഇരുന്നൂറോ രൂപയോ ഇയാള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ ജഹാംഗീര്‍ സ്പര്‍ശിച്ചതായി കുട്ടി കഴിഞ്ഞദിവസം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.

