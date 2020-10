മുക്കം: 13 വയസ്സുകാരിയെ സാമൂഹികമാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കാമുകന്റെയടുത്ത് എത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനംനൽകി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നാല് യുവാക്കളെ മുക്കം പോലീസ് പിടികൂടി. പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തും മുഖ്യപ്രതിയുമായ മണാശ്ശേരി സ്വദേശി മിഥുൻ രാജ് (24), ചാത്തമംഗലം മലയമ്മ സ്വദേശി അഖിത്ത് രാജ് (23), മുക്കം കുറ്റിപ്പാല സ്വദേശി ജോബിൻ (23), പെൺകുട്ടിയുടെ കാമുകനായ തമിഴ്നാട് ഹൊസൂർ കാമരാജ് നഗർ സ്വദേശി ധരണി (22) എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സാമൂഹികമാധ്യമം വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഹൊസൂരിലെ കാമരാജ്നഗർ സ്വദേശി ധരണിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ധരണിയെ കാണാനായി ഹൊസൂരിലേക്ക് പോകാൻ പെൺകുട്ടി സുഹൃത്തായ മണാശ്ശേരിയിലെ മിഥുൻരാജിന്റെ സഹായംതേടുകയായിരുന്നു. ഹൊസൂരിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മിഥുൻരാജ് പെൺകുട്ടിയെ രണ്ടാംതീയതി പുലർച്ചെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയശേഷം മണാശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽകോളേജിന്റെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം മിഥുൻ മറ്റു രണ്ടു പ്രതികളെയും കൂട്ടി പെൺകുട്ടിയെ ഹൊസൂർ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ചു കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. ഹൊസൂരിലെത്തിയ പെൺകുട്ടി കാമുകനായ ധരണിയോടൊപ്പം പോവുകയുംചെയ്തു. ഇതിനിടെ, പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മുക്കം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

മൊബൈൽഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച അന്വേഷണസംഘം പെൺകുട്ടി ഹൊസൂരിലെത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അന്വേഷണസംഘം ഹൊസൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഹൊസൂരിലെ കാമരാജ് നഗറിൽനിന്നാണ് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള അന്വേഷണസംഘം പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും ധരണിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടിയെ മുക്കം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതികളിലൊരാളായ മിഥുൻരാജ് കുട്ടിയെ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായി മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിയോടെ മുഖ്യപ്രതിയായ മിഥുൻരാജിനെ മണാശ്ശേരിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ അഖിത്ത് രാജിനെയും ജോബിനെയും പുലർച്ചെ മുക്കത്തുവെച്ചു പിടികൂടി. പെൺകുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുപയോഗിച്ച കാറും അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മുക്കം ഇൻസ്പെക്ടർ ബി.കെ. സിജുവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം എ.എസ്.ഐ.മാരായ സലീം മുട്ടത്ത്, ജയമോദ്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഷെഫീഖ് നീലിയാനിക്കൽ, സ്വപ്ന പ്രേംജിത്ത്, രമ്യ, എ.എസ്.ഐ. നാസർ എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണസംഘമാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രതികളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് പോക്സോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

