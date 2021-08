കൊല്ലം: 13 വയസ്സുകാരന് അച്ഛന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. കടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി നാസറാണ് മകനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ പോലീസ് ഇയാള്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ബന്ധുവീട്ടില്‍ പോയതിനാണ് 13-കാരനായ മകനെ നാസര്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. മകനെ പൊതിരെ തല്ലിയ ഇയാള്‍ നാഭിയില്‍ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. അടിക്കല്ലേ വാപ്പാ എന്ന് മകന്‍ കരഞ്ഞുപറഞ്ഞിട്ടും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകള്‍ മര്‍ദിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം തട്ടിമാറ്റി ഇയാള്‍ കുട്ടിയെ തല്ലുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

പിതാവിന്റെ മര്‍ദനത്തില്‍ കുട്ടിയ്ക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു.

