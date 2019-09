മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായി. പന്ത്രണ്ടുവയസുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. മലപ്പുറം ചേളേരിയില്‍ ആണ് സംഭവം. പെണ്‍കുട്ടിയെ 30-ല്‍ അധികം പേരാണ്‌ പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡനം പിതാവിന്റെ ഒത്താശയോടെയെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി നല്‍കി. തന്നെ മുപ്പതിലധികം പേര്‍ പീഡിപ്പിച്ചതായും പെണ്‍കുട്ടി നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു.

മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി നല്‍കിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പോലീസ് അറ്‌സറ്റ് ചെയ്തു.

Content Highlight: 12 years old girl raped by 30 people in Malappuram, Two arrestd