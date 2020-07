കുന്നിക്കോട്(കൊല്ലം) : 12 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവ് കുന്നിക്കോട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഇയാൾ ഒൻപതുകാരിയായ ഇളയമകളെയും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ കുട്ടിയെ കൗൺസലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാൻ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർക്ക് കുന്നിക്കോട് പോലീസ് കത്തുനൽകി. കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിയായ നാല്പതുകാരനാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പോലീസ് പറയുന്നത്: അഞ്ച് മക്കളുടെ പിതാവായ ഇയാൾ രണ്ടുമാസംമുൻപ് ലോക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ആറാംക്ലാസുകാരിയായ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചത്. ഈ സമയം കുട്ടികളുടെ അമ്മ ഇളയ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് കുട്ടി ഡോക്ടറോട് പീഡനവിവരം പറഞ്ഞത്.

ഡോക്ടർ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തരെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പോലീസ് പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പുനലൂർ ഡിവൈ.എസ്.പി. എസ്.അനിൽദാസ്, കുന്നിക്കോട് എസ്.എച്ച്.ഒ. മുബാറക്ക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

