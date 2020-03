കാണ്‍പുര്‍: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്ന് വീണ്ടും നടുക്കുന്ന വാര്‍ത്ത. ഹാമിര്‍പുരിലെ ചികാസി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ 12 വയസ്സുകാരിയെ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. അര്‍ധനഗ്നമായ നിലയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീടിന് പുറകുവശത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും കൃഷിസ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോയതിനാല്‍ പെണ്‍കുട്ടി മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവര്‍ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിന് പുറകുവശത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.

ചോരയില്‍ കുളിച്ച് അര്‍ധനഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നതെന്ന് പോലീസും അറിയിച്ചു. തലയിലും മുഖത്തും സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വായില്‍ സ്പാനര്‍ പോലെയുള്ള ഉപകരണം കുത്തിക്കയറ്റിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഫോറന്‍സിക് തെളിവുകളടക്കം ശേഖരിച്ചെന്നും പ്രദേശവാസികളായ ചിലരെ ചോദ്യംചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

