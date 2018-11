ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്നംഗസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ പോലീസിന്റെ നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ നരേലയില്‍ പോലീസിന്റെ ജാഗ്രത പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചത്.

നരേലയിലെ വീടിന് മുന്നില്‍നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന 12-കാരിയെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് മൂന്നംഗസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ മിനിലോറിയില്‍വച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി. ഇതിനിടെയാണ് പ്രതികള്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം രാത്രി പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.

സംശയാസ്പദമായി കണ്ട വാഹനം നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചുകടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് മിനിലോറിയെ പിന്തുടരുകയും പ്രതികളെ നാടകീയമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. വാഹനം നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ പ്രതികള്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് സംഘം ഇവരെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി. പിന്നീട് വാഹനം വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മിനിലോറിയുടെ പിന്‍ഭാഗത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയെ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തില്‍ നരേല സ്വദേശികളായ രവികുമാര്‍, മോഹിത്, വിനോദ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവസമയത്ത് ഇവര്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നെന്നും, പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരമടക്കം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

