ഉന്നാവോ: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കല്ല് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഉന്നോവയിലാണ് പതിനൊന്നു വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് അച്ഛനൊപ്പം വീടിനുപുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതാകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കളും അയല്‍വാസികളും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അടുത്തുള്ള തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ തല കല്ല് കൊണ്ട് അടിച്ചു തകര്‍ത്ത നിലയിലായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലും മാരകമായ മുറിവുകളുള്ളതായി പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി ഉന്നാവോ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 11 year old girl raped and killed in UP