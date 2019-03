വാഷിങ്ടണ്‍: ഒരു വയസ്സുകാരനെ മുറിവേല്‍പിക്കുകയും അത് പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലെക്കെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത കേസില്‍ പതിനൊന്നു വയസ്സുകാരിക്കെതിരെ യു.എസിലെ മെരിലാന്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒരു വയസുകാരനെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും അത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്കെത്തിച്ചെന്നുമാണ് കേസ്.

തെക്ക് കിഴക്കന്‍ വാഷിങ്ടണിലെ പാക്സ്ടണ്‍ ഡേവിസാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഫെബ്രുവരി 23ന് പേള്‍ ഡ്രൈവിലാണ് സംഭവം. ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കള്‍ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടില്‍ നോക്കാന്‍ ഏല്‍പിച്ചതായിരുന്നു. അടുപ്പമുള്ള കുടുംബങ്ങളായതിനാല്‍ ഇതിനു മുമ്പും പാക്സ്ടണെ ഈ വീട്ടില്‍ നോക്കാന്‍ ഏല്‍പിച്ചിരുന്നു. രാത്രി കുട്ടി ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അടുത്ത ദിവസം പുറത്ത് പോയി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ 11 വയസ്സുകാരിയെ ഏല്‍പിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ പുറത്ത് പോവുകയായിരുന്നു.

അതിനിടെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ പാക്സ്ടണ്‍ മുറിവുകളേറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ എമര്‍ജന്‍സി നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

അരയ്ക്ക് മുകളില്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകളേറ്റതിനാല്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വിവരം പോലീസിലറിയിച്ചു. പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി പാക്സ്ടണെ ഉപദ്രവിച്ച വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

'ഇതിനു മുമ്പും പാക്സ്ടണെ ഈ വീട്ടില്‍ നോക്കാന്‍ ഏല്‍പിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് കുട്ടിയെ നോക്കാന്‍ ഏല്‍പിച്ചത്. അതാണ് ഈ ദുരന്തത്തില്‍ കലാശിച്ചത്', ക്രിമിനല്‍ ഇന്‍വസ്റ്റിഗേഷന്‍ മേധാവി ബ്രയാന്‍ റെയ്ലി പറഞ്ഞു.

കുറ്റകൃത്യത്തിന് കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 'ആദ്യമായാണ് കുട്ടിയെ നോക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഏല്‍പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വെറുമൊരു പതിനൊന്നുവയസ്സുകാരിയാണ് ഇത് ചെയതതെന്നത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വാക്കുകളില്ല', റെയ്ലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പെണ്‍കുട്ടി എത്രനേരം കുട്ടിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. മുതിര്‍ന്നവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ കുട്ടികളെ നോക്കാന്‍ 13 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഏല്‍പിക്കരുതെന്നാണ് മേരിലാന്‍ഡിലെ നിയമം

