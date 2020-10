ചണ്ഡീഗഢ്: ബാങ്കിൽനിന്ന് 20 ലക്ഷം കവർന്ന 11 വയസ്സുകാരൻ ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്ന് ഹരിയാണ പോലീസ്. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് 11-കാരന്റെ രീതിയെന്നും മോഷണത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ലക്ഷം വരെ അഡ്വാൻസ് തുകയായി കൈപ്പറ്റുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഹിസാറിലെ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 11-കാരനെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്.

സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് ജിന്ധിലെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽനിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബാങ്ക് അടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പണം നഷ്ടമായ വിവരം ജീവനക്കാരറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽനിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടി പണവുമായി മുങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

11-കാരനെ പിടികൂടിയതോടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. ലൊഹാരു ടൗണിലെ മറ്റൊരു ബാങ്കിൽനിന്ന് ഇതേരീതിയിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ മോഷ്ടിച്ചതായി കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കരാറെടുത്ത് മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് 11-കാരന്റെ രീതി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങും. മോഷണത്തിനിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കരാർ നൽകുന്നവർ എല്ലാ ചിലവുകളും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഇപ്രകാരം നിരവധി മോഷണങ്ങളാണ് പ്രൊഫഷണൽ മോഷ്ടാവായ 11-കാരൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ 11-കാരന്റെ അമ്മാവനും പിതാവും ഒളിവിലാണ്. ഇവരെ പിടികൂടാനായി മധ്യപ്രദേശിലെ കാഡിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഹരിയാണ പോലീസ് റെയ്‌ഡ് നടത്തിയെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല. കുറ്റവാളികളുടെ താവളമായ കാഡിയ ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പോലീസിന് പ്രവേശിക്കാനായത്. പോലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒളിവിൽപോയ പ്രതികൾക്കായി മധ്യപ്രദേശ് പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

