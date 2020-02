ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ പത്തുവയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം. കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചയാള്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചുരു ജില്ലയിലെ രാജ്ഘട്ടില്‍ നാട്ടുകാര്‍ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ബുധനാഴ്ച രാജ്ഘട്ടിലെ കടകമ്പോളങ്ങള്‍ അടഞ്ഞുകിടന്നു. മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല. വ്യാപാരികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മൗനജാഥയും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിയെ എത്രയുംപെട്ടെന്ന് പിടികൂടി തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര്‍ സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് കത്തും നല്‍കി.

ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചുരു രാജ്ഘട്ടില്‍ പത്തുവയസ്സുകാരി ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായത്. വൈകീട്ട് വീടിനടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് പോയ കുട്ടിയെ അക്രം ഖാന്‍ എന്നയാള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരച്ചിലിനിറങ്ങിയ ബന്ധുവാണ് പത്തുവയസ്സുകാരിയെ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പെണ്‍കുട്ടി ഇപ്പോഴും ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

പ്രതിയായ അക്രം ഖാനെ ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ഇയാള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പോലീസുകാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായും രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുമെന്നും ചുരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് തേജസ്വിനി ഗൗതം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 10 year old girl raped in rajasthan, accused escaped from police custody