ന്യൂഡല്‍ഹി: പത്ത് വയസുകാരിയെ 53 കാരനായ ബിസിനസുകാരന്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ട്യൂഷന്‍ അധ്യാപികയാണ് കുട്ടിയെ ബിസിനസുകാരന് കൈമാറിയത്. വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടെ ഒരു എന്‍.ജി.ഒ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആരോപണ വിധേയനായ ബിസിനസുകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗുരുഗ്രാമിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

അധ്യാപികയുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി ബന്ധമുള്ള യുഎസ് സ്വദേശിയായ ഒരാള്‍, പ്രതിയും അധ്യാപികയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം അവിചാരിതമായി കണ്ടതാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയാന്‍ ഇടയാക്കിയത്. ചാറ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുത്ത് ഇയാള്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ എന്‍ജിഒയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന് കൈമാറി. സുഹൃത്ത് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.



53 കാരന്റെ ബന്ധുവും അധ്യാപികയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരാണെന്നും ഈ പരിചയം മുതലെടുത്താണ് ഇയാള്‍ അധ്യാപികയുമായി അടുത്തതെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. അധ്യാപികയുടെ വീട്ടില്‍ വച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം നാലു തവണ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കൗണ്‍സിലിങ്ങില്‍ പെണ്‍കുട്ടി തുറന്നു പറഞ്ഞു.



