കാലിഫോര്‍ണിയ: പാര്‍ട്ടിക്കിടെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത് തടഞ്ഞതിന് യുവതിയുടെ 10 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ വെടിവെച്ചു. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഫ്രെസ്‌നോയിലാണ് സംഭവം. ഡിസേറി മേനഘ് എന്ന യുവതിയെ മാര്‍കോസ് അന്തോണിയോ ചാര്‍ട്ടി അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. യുവതി ഇത് പ്രതിരോധിച്ചതിന് പ്രതികാരമായി വെടിവെച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ പത്ത് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ മാര്‍കോസ് അന്തോണിയോ ചാര്‍ട്ടിയെ ഫ്രെസ്‌നോ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ മാര്‍കോസ് മേനഘിനെ നിരന്തരമായി ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൈയില്‍ കയറി പിടിക്കാന്‍ വരെ ശ്രമിച്ചു. പാര്‍ട്ടിയില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമിടയില്‍ ഇരിക്കുമ്പോഴും മാര്‍ക്കോസ് ഇവരെ പിന്തുടര്‍ന്നെത്തി. ശല്യപ്പെടുത്തിയ ഇയാളെ തള്ളിമാറ്റി മേനഘ് സുഹൃത്തിന്റെ കാറില്‍ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേയാണ് മാര്‍ക്കോസ് ഇവരുടെ വാഹനത്തിന് എതിരെ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. ആദ്യ തവണ കാറിന്റെ ചില്ലിലും രണ്ടാമത്തേത് മേനഘിന്റെ പത്ത് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലുമാണ് വെടിയേറ്റത്. ഉടന്‍ ഡ്രൈവര്‍ പോലീസിനെ വിളിക്കുകയും കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.

കുഞ്ഞിന്റെ തലയില്‍ നിന്ന് വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്‌തെങ്കിലും ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍ന്മാര്‍ പറഞ്ഞു. മെയ് 27ന് മറ്റൊരു യുവതിയെ വെടിവെച്ചതിനും ഇയാളുടെ പേരിൽ കേസുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

