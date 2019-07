ചെന്നൈ: സഹപാഠിയുടെ കുത്തേറ്റ് പാത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. കത്രിക കൊണ്ടുള്ള കുത്തേറ്റാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം. ചെന്നൈയില്‍ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ ഹൊസൂര്‍ സ്വദേശിയായ കപില്‍ രാഗവേന്ദ്ര(14) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊടൈക്കനാലിലെ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം.

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടെയുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയ ശേഷവും അരിശം മാറാതെ സ്റ്റംപ് ഉപയോഗിച്ചും കപിലിനെ സുഹൃത്ത് മര്‍ദിച്ചുവെന്നാണ് സൂചന.

കപിലിനെ സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിരുതനഗര്‍ സ്വദേശിയായ സഹപാഠിയാണ് കപിലിനെ ആക്രമിച്ചത്. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സേലത്തെ ജുവനൈല്‍ ഹോമിലാക്കി.

സംഭവശേഷം സ്‌കൂള്‍ കാംപസില്‍ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ പോലീസ് പട്രോള്‍ ടീം കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ കപിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം വിദ്യാര്‍ത്ഥി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

കപിലിനെ കുത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച കത്രിക പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

