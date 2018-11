നവാഡ: ബിഹാറിലെ നവാഡയില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. നര്‍ഗാത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് സംഭവം.

അഞ്ച് പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് പ്രതികളെ തിങ്കളാഴ്ച്ച പോലീസ് പിടികൂടി. രാഹുല്‍ കുമാര്‍,അങ്കത് കുമാര്‍, രമേശ് വിശ്വകര്‍മ്മ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി രാഹുല്‍ ഗുപ്തയെ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുല്‍ ശര്‍മ്മ തന്റെ പലചരക്കുകടയുടെ ഗോഡൗണിലേക്ക് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയ ശേഷം നാലു സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി പെണ്‍കുട്ടിയെ സദാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ബലാത്സംഗത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച ശേഷം ഇതുപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി സംഘം പെണ്‍കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഞായറാഴ്ച്ച ഇവര്‍ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് റെയ്ഡ് നടത്തി പോലീസ് സംഘം മൂന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നത്.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ തന്നെ സംഭവം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായി എ.എസ്.പി അമൃതേന്ദു ഠാക്കൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

