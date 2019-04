കോഴിക്കോട്: നഗരമധ്യത്തില്‍ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ വെച്ച് യുവാവ് അജ്ഞാതനെ കുത്തിക്കൊന്നു. നഗരത്തില്‍ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ അജ്ഞാതനെയാണ് യുവാവ് കുത്തിക്കൊന്നത്. ഇയാളെ കുത്തിയ ശേഷം കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലേക്ക് കത്തിയുമായി എത്തിയ യുവാവ് താന്‍ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പോലീസ് കുത്തേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു.

ജയിലില്‍ കിടക്കാന്‍ ആഗ്രമുള്ളതിനാലാണ് താന്‍ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പ്രബിന്‍ ദാസ് പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. കൊലപ്പെടുത്താനായി യാചകരേയോ അനാഥരേയോ തേടി താന്‍ നടക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇയാള്‍ക്ക് മാനസിക രോഗം ഉള്ളതായാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം.

കത്തിയുമായി കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലെത്തിയ പ്രതി ഗാര്‍ഡ് റൂമില്‍ കയറി താന്‍ ഒരാളെ കുത്തിയെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. പോലീസുകാര്‍ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോള്‍ കഴുത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ കുത്തേറ്റ ഒരാള്‍ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടു. കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസ് വളപ്പില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ ഇയാളെ പോലീസ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു. മൃതദേഹം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ മാനാഞ്ചിറക്ക് സമീപത്തെ ഫുട്പാത്തില്‍ വെച്ചാണ് നഗരത്തില്‍ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരുന്ന അജ്ഞാതന്റെ കഴുത്തില്‍ യുവാവ് കത്തി കുത്തിയിറക്കിയത്. പ്രബിന്‍ ദാസ് എന്നാണ് പ്രതിയുടെ പേരെന്ന് പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. വളയം സ്വദേശിയായ ഇയാളെ പോലീസ് ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കവറില്‍ നിന്ന് തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള കടലാസുകള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

content highlights: old man stabbed to death in kozhikode