മുബൈ: കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടര്‍ ചമഞ്ഞ് ഒരു കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയ സംഘം പിടിയില്‍. മുബൈ സ്വദേശികളായ അവിനാശ് അരുണ്‍കുമാര്‍ ശര്‍മ (24), വിനോദ് ബന്ധര്‍( 30) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

സീരിയലുകളില്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ്‌ നിരവധി പേരില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ പണം തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് ഡിസിപി അക്ബര്‍ പഥാന്‍ പറഞ്ഞു.

75 പേരില്‍ നിന്നായി ഒരു കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇവര്‍ തട്ടിയെടുത്തത്.

സീരിയല്‍ നിര്‍മാതാവിന് നല്‍കാനാണെന്ന വ്യാജേന അഭിനയിക്കുന്ന വീഡിയോകളും ബയോടാറ്റ, ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയ രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടര്‍ന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം ശരിയായിട്ടുന്നെന്ന് അറിയിച്ച് അംഗീകൃത കാസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സികളുടെ മെയില്‍ വഴി ഓഫര്‍ ലെറ്റര്‍ അയക്കുകയും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്‌.

കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടമാരിലൊരാളായ ശര്‍മയുടെ സുഹൃത്താണ് അഭിനയിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള യുവാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികള്‍ പഠിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്നാണ് ശര്‍മ ഡയറക്ടറും സിനി ആന്റ് ടിവി ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍ (സിഐഎന്‍ടിഎഎ) അംഗവുമായി ചമഞ്ഞ് സീരിയലില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ പുതുമുഖങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന രീതിയില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. രാകേഷ് ഗുപ്ത, ആദിത്യ ജെയ്ന്‍, ശ്രുതി ജെയ്ന്‍, റോഷിനി തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിലൂടെയാണ് ശര്‍മ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

മുബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സീനിയര്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ മഹേഷ് ദേശായി, ഇസ്‌പെക്ടര്‍ ആശ കോര്‍ക്, അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സുധീര്‍ ജാദവ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്‌.

