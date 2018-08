മുംബൈ: വനിതാ ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച 60-കാരന്‍ നഗരത്തിലെ ഷോപ്പിങ് മാള്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. മുംബൈ മലാഡില്‍ താമസിക്കുന്ന സിറില്‍ ഗൗരിയ എന്നയാളാണ് മാളില്‍ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച്, ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

മലാഡിലെ സായ്പ്രസാദ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന വനിതാ ഡോക്ടറെയാണ് അതേ കെട്ടിടത്തില്‍ താമസക്കാരനായ സിറില്‍ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. യുവതിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഇയാള്‍ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും, ബഹളം വച്ചപ്പോള്‍ യുവതിയെ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റുതാമസക്കാര്‍ ബഹളം കേട്ടെത്തിയതോടെ ഇയാള്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.

പീഡനശ്രമത്തിനിടെ തലയില്‍ സാരമായി പരിക്കേറ്റ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ കേസെടുത്ത ബംഗൂര്‍ നഗര്‍ പോലീസ് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഷെറിന്‍ എലേനെ പ്രദേശത്തെ ഷോപ്പിങ് മാളില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. അതിനിടെ, തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് ഇയാള്‍തന്നെയാണെന്ന് വനിതാ ഡോക്ടര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 60-കാരന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

