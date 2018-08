ന്യൂഡല്‍ഹി: ആദ്യവിവാഹം മറച്ചുവച്ച് വീണ്ടും വിവാഹിതയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡ സ്വദേശികളായ മനീഷ കോലി (34), ഗിരീഷ് ഭട്ട്‌നഗര്‍ (47) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. നോയിഡയിലെ ഗാലക്‌സി വെഗാ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്‌സില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം.

മനീഷയെ ഫോണില്‍ കിട്ടാതിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍, അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ എത്തി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. രക്തത്തില്‍ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മനീഷയുടെ മൃതദേഹം. കിടപ്പുമുറിയിലെ സീലിങ് ഫാനില്‍ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയാണ് ഗിരീഷ് ജീവനൊടുക്കിയത്.

മാട്രിമോണിയില്‍ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ 2016ലാണ് ഗിരീഷും മനീഷയും വിവാഹിതരായത്. തുടര്‍ന്ന് ഗിരീഷിന്റെ സഹോദരിയും ദമ്പതികളും ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ ഗാലക്‌സി അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്‌സില്‍ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മനീഷയുടേത് രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നെന്ന് ഗിരീഷിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.

ആദ്യവിവാഹം മറച്ചുവച്ച് തന്നെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗിരീഷും മനീഷയും നിരന്തരം വഴക്കിട്ടിരുന്നു. ഗിരീഷും സഹോദരിയും തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ അടുപ്പത്തില്‍ കഴിയുന്നതിലും മനീഷയ്ക്ക് എതിര്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെചൊല്ലിയും ഇവര്‍ക്കിടയില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

കൊലപാതകം നടന്ന തിങ്കളാഴ്ചയും ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ വഴക്കിട്ടിരുന്നതായാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. ഈ വഴക്കിനിടെയാണ് ഗിരീഷ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ്ത്. ഇതിനുപിന്നാലെ സീലിങ് ഫാനില്‍ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ഗിരീഷും ജീവനൊടുക്കി. ഇവരുടെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്ന് ഗിരീഷിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്നും, മനീഷ ആദ്യവിവാഹം മറച്ചുവെച്ചതും, സഹോദരിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും കുറിപ്പില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സഹോദരി സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുന്നതോടെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

