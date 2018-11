ഫറൂഖാബാദ്: ക്ലിനിക്കില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകയായി ജോലിചെയ്യുന്ന യുവതിയുടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മകളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ വ്യാജ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ കേസ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫറൂഖാബാദ് ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത്:

വ്യാജ ഡോക്ടറായ വിനോദ് കുഷ്‌വഹ് കാജുരിയ നാഗ്‌ലയിലുള്ള യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഇവരുടെ മകളെ കൂട്ടികൊണ്ട് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോയശേഷം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നു.



സംഭവം പുറത്തായതോടെ ഡോക്ടര്‍ ഒളിവിലാണ്. പ്രതിയ്ക്കായി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പെണ്‍കുട്ടിയെ പോലീസ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.

