ജൊലാന: ഭൂമി തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ 45 കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബലമായി ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചാണ് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ ലാമ്പി ദൂഗ്രി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. അയല്‍വാസിയും ഇയാളുടെ രണ്ടു സഹായികളും വീട്ടിലെത്തി യുവതിയെ ബലമായി ആസിഡ് കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

ബന്ധുക്കള്‍ യുവതിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.



ആറ് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ആരോപണ വിധേയരും യുവതിയും തമ്മില്‍ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ യുവതിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

