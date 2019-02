പട്‌ന (ബിഹാര്‍): പിതാവിന്റെ കണ്‍മുന്നില്‍വച്ച് ആറംഗ സംഘം 19കാരിയെ കൂട്ടബലാല്‍സംഗം ചെയ്തു. ബിഹാറിലെ കിഷന്‍ഗഞ്ച് ജില്ലയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. ആറംഗ സംഘം വീടിനുള്ളില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി 19 കാരിയെയും പിതാവിനെയും ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി.

വിജനമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചശേഷമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂട്ടബലാല്‍സംഗം ചെയ്തത്. പിതാവിന്റെ കൈകള്‍ ബന്ധിച്ചശേഷമാണ് മകളെ ആക്രകമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. പ്രതികള്‍ക്കുവേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

