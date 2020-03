ന്യൂഡല്‍ഹി: 2021 മാര്‍ച്ചിനകം 1.4 ലക്ഷം തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുമെന്ന് എസ്.എസ്.സി ചെയര്‍മാന്‍ ബ്രജ്‌ രാജ് ശര്‍മ. കേന്ദ്ര പേഴ്‌സനെല്‍ സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ബി,സി കാറ്റഗറികളിലേക്കാകും ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള നിയമനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ ഹാന്റിലിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ട്വീറ്റുണ്ട്.

Briefed by Chairman, Staff Selection Commission (SSC), Sh Braj Raj Sharma about the target to fill around one lakh forty thousand vacancies in Group B & C for various Ministries/Departments and Offices of Government of India in one year, by March 2021. pic.twitter.com/0yFNabj3JG