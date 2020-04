തിരുവന്തപുരം: പി.എസ്.സി അഡ്‌വൈസ്‌ മെമ്മോ ലഭിച്ചവരുടെ കാര്യത്തില്‍ വേഗത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

നിയമന ശുപാര്‍ശ ലഭിച്ച പലര്‍ക്കും ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇക്കാര്യം വകുപ്പു മേധാവികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പി.എസ്.സി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനത്തിന്‌വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

