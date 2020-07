സിവില്‍ സര്‍വീസസ് എന്ന ലക്ഷ്യം എത്ര അകലെ? എന്ന വിഷയത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ എസ്. ഹരികിഷോര്‍ ഐ.എ.എസ് പങ്കെടുക്കുന്ന വെബ്ബിനാര്‍ ജൂലായ് 30-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2-ന്. മാതൃഭൂമി ജി.കെ.ആന്‍ഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തുന്ന വെബ്ബിനാറിലെ പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

സിവില്‍ സര്‍വ്വീസസ് പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കാനും സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കാനും, 2007-ലെ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസസ് പരീക്ഷയില്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ 14-ാം റാങ്ക് ജേതാവു കൂടിയായ ഹരികിഷോറിനോട് സംസാരിക്കാം.

പ്രിലിംസ്, മെയിന്‍സ്, ഇന്റര്‍വ്യൂ എന്നിവയില്‍ വിജയിക്കാനുള്ള വഴികള്‍ ഏതൊക്കെ, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, അഭിരുചി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടും. വെബ്ബിനാറില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും മുന്‍കൂട്ടി ചോദ്യങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ചുവടെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഫെയ്ബുക്ക് പേജുവഴിയും വെബിനാറില്‍ തത്സമയം പങ്കെടുക്കാം.

Loading…

Content Highlights: Mathrubhumi GK & Current Affairs Webinar on Civil Services will be conducted on 30 July