പാലക്കാട്: അഴിമതി തടയാൻ തൊഴിൽവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 12 സംസ്ഥാന ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലേക്ക് പി.എസ്.സി. നിയമനം വരുന്നു. ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണിത്. ബോർഡുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ രൂപവത്‌കരിച്ചാണ് നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സി. മുഖേനയാക്കുന്നതെന്ന് തൊഴിൽവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ ഭൂരിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനത്തിൽ താത്‌കാലിക ജീവനക്കാരായി വന്ന് ബോർഡിന്റെ ഉയർന്ന തസ്തികകളിലെത്തുന്നെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇതിനൊപ്പം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. കർഷകത്തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ 127 ജീവനക്കാരാണുളളത്. 29 പേർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലും 27 പേർ ബോർഡ് ജീവനക്കാരുമാണ്. അഞ്ച് കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികളും 66 ദിവസവേതനക്കാരുമുണ്ട്.

അബ്കാരി തൊഴിലാളി ബോർഡിലുള്ള 16 പേരിൽ 14 പേർ ഇതരസേവനങ്ങളിൽ നിയമിതരായവരാണ്. രണ്ടുപേർ സൂപ്പർ ന്യൂമറി തസ്തികയിലും. അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹിക സുരക്ഷാബോർഡിലെ 28 പേരിൽ മൂന്ന് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും 25 ഇതര സേവനക്കാരുമുണ്ട്. തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ബോർഡിലെ 95-ൽ ആറുപേരാണ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ. 31 പേർ ഇതരസേവനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും 58 പേർ ദിവസവേതനക്കാരുമാണ്.

കെട്ടിടനിർമാണ തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ 427 ജീവനക്കാരാണ്. 19 പേർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമനം നേടിയവരുണ്ട്. ഇതരസേവനങ്ങളിലായി 124 പേരെയും 284 പേരെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസബോർഡിലെ 60 പേരിൽ 35 ഉം ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ളവരാണ്. 24 പേർ ദിവസ വേതനക്കാരും ഒരാൾ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനുമാണ്.

ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് തൊഴിലാളി ബോർഡിലെ 46 പേരിൽ 23 പേർ ഇതരസേവനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ്. 23 പേർ സ്ഥിരംജീവനക്കാരും. ബീഡി-ചുരുട്ട് തൊഴിലാളി ബോർഡിലെ ഒമ്പതുപേരിൽ ഒരാൾ ഇതരസേവനത്തിലും ഒരാളെ അധികച്ചുമതലയായും നിയമിച്ചു. ആറുപേർ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരാൾ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരനുമാണ്.

കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ ഏഴ് ജീവനക്കാരുണ്ട്. മൂന്നുപേർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലെത്തിയവരാണ്. നാലുപേർ ബോർഡ് ജീവനക്കാരും. ആഭരണത്തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ 11 ജീവനക്കാരുണ്ട്. നാലുപേർക്ക് അധികച്ചുമതലയായാണ് നിയമനം. ഒരാൾ ഇതരസേവനമായും ആറുപേരെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും നിയമിച്ചു. ഈറ്റ-കാട്ടുവള്ളി-തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിബോർഡിൽ 10 പേരുള്ളതിൽ ഇതരസേവനങ്ങളിൽ രണ്ടും കൂടാതെ ഒരു കരാർ നിയമനവുമുണ്ട്. ഏഴുപേർ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ചെറുകിട തോട്ടംതൊഴിലാളി ബോർഡിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പ്ലാന്റേഷനിലെ 11 പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഓഫീസുകളിലെയും ജീവനക്കാർ അധികച്ചുമതലയായി ജോലിചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ദിവസവേതന ക്ലാർക്കുമാരുമുണ്ട്.

