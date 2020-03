ഫെബ്രുവരി 22ന് പി.എസ്.സി. നടത്തിയ കെ.എ.എസ്. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന് 4,00,014 പേര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 3.93 ലക്ഷം പേരാണ് അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തത്. അവരില്‍ 3.40 ലക്ഷം പേര്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഹാജരായവരുടെ വിശദമായ കണക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

പരീക്ഷയെഴുതുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും ഹാജരാകാതിരുന്നവര്‍ക്കെതിരേ തത്കാലം നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പി.എസ്.സി. അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയെന്നാണ് പി.എസ്.സി. ചെയര്‍മാന്‍ എം.കെ. സക്കീര്‍ പറഞ്ഞത്. അപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ട് കബളിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പ്രൊഫൈല്‍ തടയുമെന്ന ഭീതിയില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ആശങ്കപ്പെട്ട് പി.എസ്.സി. ഓഫീസുകളില്‍ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാലാണ് പരീക്ഷ എഴുതാതിരുന്നതെങ്കില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പി.എസ്.സി. അറിയിക്കുന്നത്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാരണം ബോധിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ തയ്യാറായാല്‍ മതി.

