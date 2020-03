തിരുവനന്തപുരം: 2020 മാര്‍ച്ച് 20 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 18 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി പി.എസ്.സി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി. കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൗണില്‍ നിയമന നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

പി.എസ്.സി പരീക്ഷകള്‍, അഭിമുഖങ്ങള്‍, നിയമന ശുപാര്‍ശകള്‍, വകുപ്പുതല പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം നിലവില്‍ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ മുഴുവനായും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഓഫീസുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും കാര്യമായ ഭംഗം വന്നിരിക്കകുകയാണ്.

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ലക്ചറര്‍, ആയുര്‍വേദ കോളേജുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകള്‍, ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് എജ്യൂക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മീഡിയ ഓഫീസര്‍, ലൈവ് സ്റ്റോക് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങള്‍ക്കകം കാലാവധി തീരുന്ന ലിസ്റ്റുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം തീരുമാനം ആശ്വാസമായേക്കും.

