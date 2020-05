തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ ബിരുദതലത്തില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്കും മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. കമ്മീഷന്‍ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

മലയാളത്തിനു പുറമെ തമിഴ്/ കന്നഡ മാധ്യമങ്ങളിലും ചോദ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പി.എസ്.സി ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുവഴി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍നിന്നും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് വരുന്നത്. തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ധാരാളംപേര്‍ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പി.എസ്.സി നിലവില്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തീരുമാനം ബാധകമാണോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ബാധകമാണെങ്കില്‍ എസ്.ഐ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള യൂണിഫോം സര്‍വീസ് പരീക്ഷകള്‍ക്കും ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളത്തില്‍ ലഭിക്കും.

