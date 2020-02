കേരള പി.എസ്.സി ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ കെ.എ.എസ് ഓഫീസര്‍ (ജൂനിയര്‍ ടൈം സ്‌കേല്‍) ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പി.എസ്.സിയുടെ keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ DOWNLOADS > ANSWER KEY ലിങ്കില്‍നിന്നും ഉത്തരസൂചിക ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുമാസത്തിനകം പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ പി.എസ്.സി അറിയിച്ചിരുന്നു.

രണ്ട് പേപ്പറുകളായിരുന്നു കെ.എ.എസ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടിനും പരമാവധി നൂറുവീതം മാര്‍ക്കാണുള്ളത്. കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടുന്ന 5000ത്തിനും 6000ത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ മുഖ്യപരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടും.

