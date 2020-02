തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഭരണസർവീസ് ആദ്യബാച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 1535 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ശനിയാഴ്ച നടക്കും. 3,85,000 പേർ ഇതിനകം അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തെടുത്തു. മൂന്നുകാറ്റഗറികളിലായി 5.76 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിൽ 4,00,014 പേർ പരീക്ഷയെഴുതുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടുപേപ്പറുകളാണ്. ആദ്യപേപ്പറിന്റെ പരീക്ഷാസമയം രാവിലെ 10-നും രണ്ടാംപേപ്പറിന്റേത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-നും ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത്തിനുമുമ്പ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരീക്ഷാഹാളിൽ പ്രവേശിക്കണം. വൈകിയെത്തുന്നവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പി.എസ്.സി. കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ അസൽ, ബോൾപോയിന്റ് പേന എന്നിവ മാത്രമേ പരീക്ഷാഹാളിൽ അനുവദിക്കൂ. മൊബൈൽഫോൺ, വാച്ച്, പഴ്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലെ ക്ലോക്ക്‌റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഉദ്യോഗാർഥിയെ മാത്രമേ പരീക്ഷാകേന്ദ്ര വളപ്പിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ പരീക്ഷയെഴുതാതിരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പി.എസ്.സി. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒ.എം.ആര്‍ ടെസ്റ്റിനെത്തുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പി.എസ്.സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍

1. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സമ്മതിദായകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

2. ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ്

3. പാസ്‌പോര്‍ട്ട്

4. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സാമൂഹ്യക്ഷേമവകുപ്പ് നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

5. ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച പാസ്ബുക്ക്

6. പാന്‍ കാര്‍ഡ്

7. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

8. വിമുക്ത ഭടന്മാര്‍ക്ക് ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ഓഫീസര്‍ നല്‍കുന്ന വിടുതല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

9. മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന കണ്ടക്ടര്‍ ലൈസന്‍സ്

10. സഹകരണ/ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച പാസ്ബുക്ക്

11. സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

12. കേരളത്തിലെ സര്‍വകലാശാലകള്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

13. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോപതിച്ച മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

14. അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് ബാര്‍കൗണ്‍സില്‍ നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്

15. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്

16. പി.എസ്.സിയുടെ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌

പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ഫലം ഒരു മാസത്തിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നിശ്ചിതമാർക്ക് നേടുന്നവർക്ക് വിവരണാത്മകരീതിയിൽ മുഖ്യപരീക്ഷ നടത്തും. ഇത് ജൂണിലോ ജൂലായിലോ ആയിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബറിൽ അഭിമുഖം നടത്തി നവംബർ ഒന്നിന് റാങ്ക്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ഐ.എ.എസിന്റെ സംസ്ഥാന ക്വാട്ടയിൽ കെ.എ.എസിലെ സേവനകാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

