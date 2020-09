ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാനാകില്ലെന്ന് യു.പി.എസ്.സി സുപ്രീംകോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരീക്ഷാർഥികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ വാദം നടക്കവേയാണ് കമ്മിഷൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

നേരത്തെ മേയ് 31-ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 4-ലേക്ക് പുനർനിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡിനു പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കൂടി സ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 20 പരീക്ഷാർഥികളാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച നീറ്റ്, ജെ.ഇ.ഇ പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം നടത്തിയിരുന്നു.

